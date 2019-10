'Monumentale deur uit provinciehuis breken is een grens overschrijden'

Geweld tegen de politie, zoals in Groningen, kan snel leiden tot verlies van sympathie voor de boeren, vertelt politiek verslaggever Xander van der Wulp.

De ontwikkelingen vandaag zetten ook de verhoudingen tussen de provincies en het Binnenhof op scherp. "Rond het kabinet hoor je frustratie over de 'slappe knieën' van sommige provinciale bestuurders."

Voorlopig geen bouwvergunningen

Friesland ging afgelopen vrijdag overstag na een boerenprotest, dat tot grote verkeersproblemen leidde. Inmiddels hebben vier provincies de stikstofmaatregelen voorlopig opgeschort - binnen een week nadat ze onderling waren afgesproken.

Dit wil overigens niet zeggen dat de omstreden regels helemaal van tafel zijn in die vier provincies. Daar moet het provinciebestuur opnieuw om de tafel met de agrarische sector.

Zolang er geen alternatief is, kunnen er in deze provincies geen nieuwe bouwvergunningen worden verleend. In de rest van het land is dat sinds afgelopen vrijdag juist weer mogelijk dankzij de nieuwe stikstofregels.

Het hoe precies zit met die nieuwe regels en waarom de boeren boos zijn op zowel Den Haag als de provincies lees je in dit artikel.

Boerenblokkades in 1989 en 90

Boerenprotesten zijn in principe niets nieuws. Dertig jaar geleden werd ook in een deel van Den Haag het verkeer geblokkeerd door boze boeren. De woede richtte zich toen op het terugschroeven van overheidssteun voor de agrarische sector. Ook in de jaren daarna was er in diverse vormen boerenprotest. Bijvoorbeeld door het dumpen van mest voor provinciehuizen.