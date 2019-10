Politiek waarschuwt boeren: geweld doet sympathie voor jullie geen goed

Actievoerende boeren moeten oppassen dat ze de sympathie van de bevolking en de politiek niet verspelen. Dat zeggen verschillende politici in reactie op de gewelddadige actie in Groningen. Boze boeren reden daar met een tractor de deur van het Provinciehuis kapot.

Minister Schouten van Landbouw heeft "alle begrip" voor de zorgen van de boeren over het stikstofbeleid. Ze hebben het recht te demonstreren, maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden, vindt de minister.

"Ik heb gezien dat het op veel plekken goed is gegaan, maar helaas is het in Groningen niet goed gegaan. Dat is niet acceptabel." Schouten ziet dat er bij veel boeren nog een hoop onduidelijkheid is wat de stikstofregels voor hen betekenen. "Dat trek ik mij aan, dat moet beter."

Samen met de provincies wil Schouten de boeren snel duidelijkheid geven. Een aantal provincies heeft de maatregelen onder druk van de acties ingetrokken. "Maar dat betekent niet dat het helemaal voorbij is. We zullen toch invulling moeten geven aan de uitspraak van de Raad van State, waarschuwt Schouten.

Geen vrijbrief

Fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD vindt het goed dat boeren zich laten horen. "Maar dat is geen vrijbrief om agenten te belagen of deuren in te rammen. Dat is sowieso fout en zal de steun voor je zaak ook geen goed doen", zegt hij.

Ook het CDA is geschrokken van de bestorming van het Groningse provinciehuis. "Het protest van twee weken geleden in Den Haag wekte veel sympathie op, maar je kunt die sympathie ook zo weer kwijtraken", laat een woordvoerder weten.

GroenLinks-leider Klaver vindt de actie van de boeren onacceptabel: