Voor het eerst sinds stikstofcrisis weer bouwvergunningen mogelijk

Vanaf vrijdag is het weer mogelijk om vergunningen aan te vragen voor projecten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Dat hebben de provincies vandaag bekendgemaakt. Alleen projecten waarbij aangetoond kan worden dat de stikstofuitstoot niet toeneemt kunnen rekenen op een vergunning.

Voor projecten waarbij alleen stikstof vrijkomt bij de aanleg, kan zo'n vergunning nog relatief makkelijk worden aangevraagd, verwacht Peter Drenth, die het woord voert namens de provincies. "Bij zaken die we doen die ook daarna nog stikstof blijven produceren, dat wordt een veel ingewikkelder verhaal", zegt Drenth.

Sinds de uitspraak van de Raad van State, bijna een half jaar geleden, was het niet mogelijk om bouwvergunningen te krijgen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Provincies durfden dat niet aan omdat juridisch onduidelijk was wat wel en niet was toegestaan.

Vrijdag maakte het kabinet al bekend onder welke voorwaarden de vergunningen weer verleend zouden mogen worden. Vandaag publiceerden de provincies de concrete invulling van deze voorwaarden, zodat bedrijven en organisaties die een vergunningen aanvragen weten waar ze aan moeten voldoen.

Geen veehouderijen

Provincies hebben volgens milieuadvocaat Marieke Kaajan nu gezegd dat ze alleen vergunningen verlenen als bedrijven "intern of extern kunnen salderen". Dat betekent dat er stikstof uit een gebied moet worden gehaald wanneer een bepaalde ontwikkeling zorgt voor een toename van stikstof", zegt Kaajan. "Per saldo moet de toename in het gebied dus nul zijn."

Volgens Drenth gaat om het om strikte voorwaarden. "De uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen", aldus de gedeputeerde.

Grofweg zijn er drie manieren waarop vergunningen kunnen worden afgegeven. Bestaande projecten kunnen verduurzamen, zodat er ruimte ontstaat om uit te breiden. Er kan ook 'stikstofruimte' worden gekocht bij andere bedrijven, die bijvoorbeeld van plan zijn te stoppen. Opvallend is dat veehouderijen op dit moment nog niet opgekocht mogen worden, terwijl dat de bedrijven zijn waar juist het eerst naar gekeken wordt. "Die veehouderijen zijn nou juist de bedrijven waarvan iedereen dacht mee te kunnen compenseren", zegt Kaajan.

Aanvragers die aan kunnen tonen dat hun project wel stikstof uitstoot maar geen effect heeft op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, kunnen ook weer een vergunning krijgen. Tot slot kan bij projecten die van groot maatschappelijk belang zijn ook gecompenseerd worden in natuurgebieden, zonder dat de uitstoot omlaag hoeft te gaan.

In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland in de ban is van stikstof: