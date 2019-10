Dader aanslag Halle verspreidde antisemitisch manifest

De man die gisteren een aanslag pleegde in de Duitse stad Halle waarbij twee doden vielen, verspreidde voor zijn daad een manifest op fora van rechtsextremisten. "Hij ontkent de Holocaust en noemt de joden de bron van alle kwaad", vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek in het NOS Radio 1 Journaal.

In het manifest staat gedetailleerd beschreven welke wapens en uitrusting hij heeft aangeschaft voor zijn daad. Het hoofddoel was joden vermoorden, maar volgens de Tagesschau plande hij ook een aanslag op een moskee en een centrum van linkse activisten. De man heeft bewust gekozen voor de joodse feestdag Jom Kippoer, omdat dan ook de meeste niet-religieuze joden in de synagoge zouden zijn.

Hij is niet alleen een overtuigde antisemiet, vertelt Van de Hulsbeek. "Hij scheldt bovendien op Turken, feministen, eigenlijk iedereen die volgens hem anti-witte man is. Die mensen zijn zijn doelwit."

Gisteren bleek al snel dat de 27-jarige aanslagpleger de synagoge in Halle had willen binnendringen, waar zo'n tachtig joden aanwezig waren voor de viering van Jom Kippoer. Omdat hij daar niet in slaagde, opende hij voor het gebouw het vuur, waarbij hij twee mensen doodschoot, een vrouwelijke passant en een bezoeker van een dönerzaak.

'Beloningen'

Hij filmde de aanslag en zond hem live uit op videoplatform Twitch. Inmiddels zijn de beelden verwijderd. Volgens Der Zeit riep de man dat hij 'faalde' omdat hij de synagoge niet binnenkwam en zijn wapens niet goed genoeg werkten. "Aan het eind noemde hij zichzelf een loser", zegt Van de Hulsbeek.

In de video werd Engels gesproken. "Hij wilde graag een groot publiek bereiken. Twitch liet gisteren weten dat hij niet zo veel publiek heeft gehad: er hebben vijf mensen gekeken naar de livestream", aldus Van de Hulsbeek.

De aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland waar een rechtsextremist eerder dit jaar 51 mensen doodde, lijkt een inspiratiebron te zijn geweest voor de aanslagpleger in Halle. "Het is dezelfde werkwijze en vertoont veel overeenkomsten", vertelt Van de Hulsbeek. Die aanslag werd ook gelivestreamd.