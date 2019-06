Verdachte aanslagen op moskeeën Christchurch ontkent schuld

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bloedige aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch ontkent alle schuld. Bij die aanslagen in maart kwamen 51 mensen om het leven. De beelden van de moordpartij zond de Australiër live uit via Facebook.

De verdachte toonde weinig emotie op de zitting in Christchurch. Alleen toen zijn advocaten lieten weten dat hun cliënt alle schuld ontkent, grijnsde Brenton Tarrant even. Hij was niet in de rechtszaal aanwezig, maar volgde de zitting via een videoverbinding vanuit een zwaarbeveiligde gevangenis in de buurt van Auckland.

Terrorisme

De Australiër wordt verdacht van de moord op 51 mensen en veertig pogingen tot moord. Ook wordt hij vervolgd voor terrorisme. Tachtig overlevenden en familieleden waren wel aanwezig in de rechtszaal. Zij hapten naar adem toen Tarrant alle schuld ontkende.

Volgens de rechter hebben twee psychologische onderzoeken uitgewezen dat de verdachte in staat wordt geacht om terecht te staan. De strafzaak tegen Tarrant begint volgend jaar op 4 mei. Op 16 augustus is er een pro-formazitting.