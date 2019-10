Begrip voor totaalverbod, maar de Nederlandse e-sigaret blijft voorlopig

In de Tweede Kamer is begrip voor het pleidooi voor een totaalverbod van de e-sigaret. "Alarmerend", noemt oppositiepartij PvdA het onderzoek waaruit blijkt dat in Nederland meer gebruikers van de elektronische sigaret met klachten als bloed hoesten en astma bij de longarts terechtkomen. "De gezondheid van veel mensen staat op het spel", zegt PvdA-Kamerlid Ploumen.

Net als de PvdA wil ook oppositiepartij GroenLinks dat staatssecretaris Blokhuis snel gaat kijken of er in Nederland een totaalverbod kan komen. GroenLinks maakt zich zorgen over het toenemende vapen onder jongeren; dat is het inademen van de damp met nicotine.

De verkopers van de e-sigaret zeggen dat deze vorm van roken veel minder schadelijk is, omdat er geen teer en koolmonoxide wordt ingeademd. Maar niet alle politieke partijen zijn hiervan overtuigend. SP-Kamerlid Van Gerven noemde de e-sigaret onlangs in de Tweede Kamer "het paard van Troje". "Nicotine is even verslavend als heroïne en cocaïne."

Europese regels

Staatssecretaris Blokhuis heeft onlangs een onderzoek laten instellen naar schadelijke gevolgen van de e-sigaret. Hij probeert het roken in zijn geheel te ontmoedigen, maar een totaalverbod kan "niet zomaar", laat hij via zijn woordvoerder weten. Hij heeft te maken met Europese regels. "Maar ik wel me graag inzetten voor alles wat we kunnen bedenken om het roken en het e-roken verder terug te dringen", aldus de staatssecretaris.

Onrust

Regeringspartij CDA wil van Blokhuis weten of hij al contact heeft met ministeries van andere Europese landen die zich zorgen maken. CDA-Kamerlid Kuik wil weten aan welke maatregelen Blokhuis op korte termijn denkt. "Wat kunnen we verwachten nu er veel onrust over is?"

Nu bestaat er in Nederland een leeftijdgrens van 18 jaar voor de verkoop, een reclameverbod en is de hoeveelheid nicotine beperkt. De regels worden nog uitgebreid met een uitstalverbod en neutrale verpakkingen. Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie is blij dat er ook een verbod komt op smaakjes. "Het pleidooi van de longartsen kan ik begrijpen."

Regeringspartij VVD is minder enthousiast over een strengere aanpak van de e-sigaret. Uit een Brits onderzoek zou blijken dat het minder schadelijk is dan een gewone sigaret.