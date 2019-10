Nederlandse longartsen willen totaalverbod op e-sigaret

Nederlandse longartsen pleiten voor een totaalverbod op de e-sigaret, nu het aantal gebruikers met klachten is toegenomen van drie naar acht. Dat zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Vorige maand hield de NVALT een enquête onder de 1100 leden over de e-sigaret. Al snel meldden zich drie mensen die na het gebruik van de e-sigaret bij de longarts terechtkwamen. Dat zijn er inmiddels acht. Een patiënt belandde met klachten op de intensive care.

De gebruikers hoestten onder meer bloed op of kregen last van hevige astma. Ook meldde zich naar aanleiding van de oproep van de NVALT alsnog een aantal gebruikers bij de longarts, omdat zij al eerder problemen hadden gekregen.

Europees congres

De NVALT maakt zich ook zorgen over de chronische gevolgen die het gebruik kan hebben, zegt Van den Toorn in het NOS Radio 1 Journaal: "Daarin worden we gesterkt door de conclusies van het grote Europese longartsencongres vorige week. Het eindoordeel was toen: we moeten af van de e-sigaret, en daar konden we ons bij aansluiten."

Volgens Van den Toorn moet er daarom nu een verbod komen. "Vanwege alle alarmerende berichten die er zijn en de al bekende schadelijke gevolgen voor de luchtwegen op chronische termijn, zouden we het nu een halt moeten toeroepen."

"We hebben hetzelfde gehad met de gewone sigaretten", zegt de arts. "We denken dat we juist nu een waarschuwende vinger moeten opsteken en niet pas over twintig jaar als het kwaad al is geschied."

Ophef in VS

In de Verenigde Staten woedt al een tijd een discussie over het gebruik van de elektronische sigaret. Honderden Amerikanen lijden aan een mysterieuze longziekte, waarvan vermoed wordt dat die door de e-sigaret wordt veroorzaakt. Zes mensen zijn overleden.

De Amerikaanse supermarktketen Walmart kondigde vorige maand aan te stoppen met de verkoop van e-sigaretten, als de huidige voorraad op is.

Haalbaarheid totaalverbod

Of er in Nederland daadwerkelijk een totaalverbod komt, is nog maar de vraag. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zegt in het AD dat hij niet zomaar een totaalverbod kan uitvaardigen, omdat hij te maken heeft met Europese regels. Wel zegt hij zich "graag in te zetten voor alles wat we kunnen doen om roken en e-roken verder terug te dringen."

Van den Toorn ziet in dat de verkoop van de e-sigaret niet direct aan banden kan worden gelegd. "We zien dat de staatssecretaris hier zeer actief bij betrokken is en dat hij kijkt naar welke maatregelen mogelijk zijn om te werken aan een totaalverbod. Dat dat in de praktijk niet zo snel geregeld is, begrijpen we."