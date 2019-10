Wekdienst 6/10: Vaticaan vergadert over Amazone en Ajax en PSV in actie

In 1983 werd hij actief voor de liberalen, waar hij in de loop der jaren verschillende commissies en afdelingen voorzat, in de partijraad kwam en uiteindelijk in 2014 de partijvoorzitter werd. Keizer trad in 2017 af nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematiebedrijf, waar hij naar verluidt een te laag bedrag voor betaalde.

Premier Rutte zegt in een reactie dat hij zich Keizer zal herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. "Waar je ontzettend mee kon lachen en die altijd klaar stond voor advies of hulp. Persoonlijk verlies ik een goede vriend."