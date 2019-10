VS en Noord-Korea oneens over uitkomst onderhandelingen

De Verenigde Staten en Noord-Korea hebben in Stockholm overlegd over het nucleaire programma van Pyongyang. Na de ruim acht uur durende gesprekken kwamen de twee landen met wisselende verklaringen over het resultaat.

Noord-Korea noemde de gesprekken compleet mislukt. Op de stoep van de Noord-Koreaanse ambassade in de Zweedse hoofdstad zei de hoofdonderhandelaar dat Amerika niets heeft ingebracht bij de onderhandelingen.

De Verenigde Staten zeggen zich niet te herkennen in die lezing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het een goed overleg en wil op korte termijn verder praten. Het land heeft ingestemd met de uitnodiging van Zweden om over twee weken opnieuw te onderhandelen.

Rakettests

Noord-Korea hield de afgelopen maanden regelmatig raketproeven, tot grote ergernis van de Amerikanen. De lanceringen waren onder meer bedoeld als reactie op een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die door de Noord-Koreanen werd gezien als bedreigend.

De onderhandelingen tussen de twee landen lagen zo goed als stil sinds de mislukte top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in februari in Vietnam.