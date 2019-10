Oud-VVD-voorzitter Henry Keizer onverwachts overleden

Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is onverwachts overleden. "Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden", laat de partij weten.

Keizer leidde de VVD van 2014 tot 2017. Voor zijn politieke carrière was hij ondernemer. Zo richtte hij eind jaren tachtig en in de jaren negentig verschillende taxibedrijven op en woonde hij een tijd in New York waar hij een limousinebedrijf runde.

In 1983 werd hij actief voor de liberalen, waar hij in de loop der jaren verschillende commissies en afdelingen voorzat, in de partijraad kwam en uiteindelijk in 2014 de partijvoorzitter werd.

Commotie over aankoop crematiebedrijf

Keizer trad in 2017 af nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematiebedrijf, waar hij naar verluidt een te laag bedrag voor betaalde. De rechtszaak hierover moest nog plaatsvinden. Keizer kreeg felle kritiek te verduren over hoe hij met de kwestie omging en stapte uiteindelijk op.

"Hij was streng in integriteitskwesties bij anderen, zo dwong hij bijvoorbeeld Mark Verheijen tot terugtreden en legde hem onderzoek van de integriteitscommissie op, maar wachtte in zijn eigen geval veel te lang met een onderzoek of tijdelijk terugtreden", zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. "Bij de eerste persconferentie na de publicaties over de mogelijk frauduleuze overname liet hij de betreffende journalisten niet binnen. Dat heeft in de partij veel kwaad bloed gezet."

Verlies van goede vriend

Premier Rutte zegt in een reactie dat hij Keizer zal herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. "Waar je ontzettend mee kon lachen en die altijd klaar stond voor advies of hulp. Persoonlijk verlies ik een goede vriend."

De huidige partijvoorzitter Christianne van der Wal zegt dat Keizer als voorzitter veel voor de partij heeft betekend. "Hij heeft de partij moderner gemaakt en een grote stap verder gebracht."

VVD-watcher Borgman zegt dat hij in 2015 een grote hervorming heeft doorgevoerd. "Keizer was een man met een missie. Hij wilde de partij moderniseren en een antwoord vinden op afnemende ledentallen. Hij wilde meer betrokkenheid van niet-leden en hoopte zo de basis van de VVD te verbreden."

Henry Keizer was 58 jaar. Hij laat een vrouw en zoon achter.