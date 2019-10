Gemengde reacties op stikstofplannen kabinet: 'Mondjesmaat-maatregelen'

Schapenhouder Bart Kemp, initiatiefnemer achter het boerenprotest van dinsdag, noemt het "verontrustend" dat het kabinet in de maatregelen in zijn ogen de scheepvaart, industrie en luchtvaart "totaal buiten beschouwing laat".

Petra Souwerbren van Natuur en Milieufederatie Gelderland vindt dat het kabinet juist een hardere lijn had kunnen kiezen als het gaat om de boeren, en dan met name over het vrijblijvend beslissen of ze doorgaan of niet. "Want uiteindelijk moet voor de natuur het gewenste resultaat worden behaald. Daarna ontstaat er weer ruimte voor economische ontwikkeling", zegt ze.

Ook andere milieuorganisaties, zoals Milieudefensie, reageren met de nodige kanttekeningen op de plannen: "De minister laat zien dat ze het stikstofprobleem serieus neemt, maar durft geen pijnlijke keuzes te maken. Op korte termijn brengen deze mondjesmaat-maatregelen geen oplossing."