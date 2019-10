'Opvallend dat vluchtauto moord advocaat Wiersum nog intact is'

Eerder vandaag maakte de politie bekend dat er een man is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Ook heeft de politie de vluchtauto van de schutter gevonden. En met die auto - een witte Opel Combo - is iets bijzonders aan de hand.

De vluchtauto lijkt op de politiefoto's namelijk nog volledig intact. Er zit amper een krasje op. "Dat is best gek, want het normale patroon is dat criminelen hun vluchtauto in de fik steken of het water inrijden", zegt Emile Kolthoff hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit. "Vooral verbranden is een erg effectieve manier om sporen uit te wissen."

Dat dit niet is gebeurd, geeft te denken. "Ik speculeer nu, maar het kan zijn dat de persoon die de auto kwijt moest, onervaren was en een beginnersfout maakte. Dat hij werd gestoord bij het vernietigen ervan of gewoon naïef was", zegt Kolthoff.

Een goede schoonmaak van de bestelwagen zou volgens de hoogleraar sowieso nooit hebben geholpen, want er blijft altijd wel ergens DNA of stof achter dat de technische recherche kan vinden.

Onervaren dader?

Het lijkt dus bijzonder dat de vluchtauto ruim twee weken na de moord op Wiersum nog niet is vernietigd. Zelfs niet nadat de politie beelden afgelopen zondag al beelden van het voertuig had verspreid.

Toch is het veel te vroeg om de dader als onervaren te bestempelen. Dat komt omdat er wel degelijk veel moeite in de vluchtauto is gestoken, er blijken namelijk twee vrijwel identieke witte Opel Combo's met kentekenplaat VN-927-V te hebben rondgereden. Een ervan is het origineel, de ander de vluchtauto.

"Dat wijst op een goede voorbereiding", legt Kolthoff uit. "Ze stelen een auto en maken het kenteken na van een exact gelijke auto. Je voorkomt daarmee dat je eruit wordt gepikt bij een routinecontrole, de politie kan het namelijk meteen zien als een kenteken niet bij een bepaald model auto hoort."

De originele witte Opel Combo met kentekenplaat VN-927-V stond overigens een paar maanden geleden te koop op Marktplaats. Uit de foto's is op te maken dat het origineel vrijwel identiek is aan de vluchtauto op de (zwarte) kleur van de bumper na.

Hieronder de vluchtauto (links) en de originele auto van de Marktplaats-advertentie: