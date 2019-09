Is korten onnodig nu er een nieuw pensioenstelsel komt?

Volgens de president van De Nederlandsche Bank is de rek eruit, maar pensioenfonds ABP ziet wel mogelijkheden om de pensioenen niet te korten.

In de discussie over ingrijpen in de pensioenen lopen de argumenten voor een nieuw pensioenstelsel en de argumenten om niet te korten bij fondsen in nood vaak door elkaar. Met hulp van pensioendeskundigen Marike Knoef en Bas Werker zetten we de feiten op een rij.

Niet alle fondsen moeten korten

Voor grofweg de helft van de mensen die aangesloten zijn bij een pensioenfonds dreigt aan het eind van het jaar volgens de bestaande rekenregels en pensioencontracten een korting. De fondsen waarbij zij een pensioen hebben, bijvoorbeeld ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen, hebben dan te weinig geld in kas om iedereen het voorgenomen pensioen uit te kunnen keren.

Er zijn ook tientallen fondsen die het zich kunnen veroorloven om de pensioenen op te schroeven, en mee te laten stijgen met de inflatie. Zij hebben zich de afgelopen jaren wel ingedekt tegen het risico dat de rente zou dalen, waardoor ze ervan uit moeten gaan dat hun geld langzamer aangroeit.

Er zit toch genoeg in de pot?

Hoewel bij ABP een korting dreigt, wijst voorzitter Corien Wortmann erop dat het pensioenvermogen bij het fonds in tien jaar tijd verdubbeld is.

Daar staat tegenover dat het fonds ook meer geld nodig heeft om alle deelnemers nu en straks pensioen te kunnen betalen. "De rendementen zijn goed en er zit veel geld in de pensioenpot, maar de waarde van de verplichtingen is nog hoger", zegt Marike Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden en directielid van pensioendenktank Netspar.

Korten moet straks ook

De fondsen die er slecht voor staan, moeten in het nieuwe pensioenstelsel in veel gevallen ook korten, zegt Bas Werker, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Dat staat dus los van het feit dat er geen harde garanties meer worden gegeven over de hoogte van je pensioen.

"De kortingen bij het ABP zouden zelfs groter zijn dan in het huidige stelsel, namelijk 1 procent in plaats van 0,5 procent."

Vakbonden wijzen erop dat tijdens de bespreking over het pensioenakkoord vaak gezegd is dat kortingen in 2020 en 2021 "waarschijnlijk van de baan" zouden zijn, "om rust in het stelsel te brengen". Maar veel fondsen staan er nu slechter voor dan toen. Daarom pleiten ze er, net als Wortmann, voor om de rekenregels aan te passen, om kortingen alsnog te voorkomen.

Kunnen we de rekenregels niet aanpassen?

Dat kan. Om in te schatten hoeveel het geld in de pensioenpot over tien, twintig, dertig jaar waard is, gebruiken fondsen de rekenrente. Die rente zorgt ervoor dat huidige beleggingsrisico's niet bovenmatig bij toekomstige generaties terechtkomen.

Het ABP en ook bijvoorbeeld vakbond FNV pleiten ervoor om te kijken of er niet met een hogere rente gerekend mag worden. Met andere woorden: of fondsen zich niet alvast rijker mogen rekenen dan ze nu met die 'veilige', lagere rente mogen doen.

Voorstanders hiervan wijzen erop dat fondsen de afgelopen tien jaar gemiddeld veel meer winst hebben gemaakt op hun beleggingen dan waar ze volgens de rekenrente vanuit mogen gaan.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, benadrukt Knoef. In de afgelopen decennia is er zowel winst als verlies gemaakt.