DNB-president Knot: snel beginnen met korten van pensioenen

Pensioenfondsen die in problemen verkeren doen er verstandig aan om binnenkort al te gaan korten op pensioenen, vindt Klaas Knot. In een interview met de Telegraaf zegt de president van De Nederlandsche Bank: "Het is zeer onwenselijk als pensioenfondsen hun financiële problemen voor zich uit blijven schuiven".

Fondsen als ABP, Zorg & Welzijn en de metaalfondsen staan er zo slecht voor dat de kans groot is dat ze aan het eind van het jaar moeten korten. Bij deze fondsen zijn miljoenen mensen aangesloten.

Of ze zullen korten, wordt aan het eind van het jaar besloten. In theorie is het nog mogelijk dat de markt de komende maand flink aantrekt, wat de fondsen uit de problemen zou helpen. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

"Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties", waarschuwt Knot. Afgelopen jaren zijn kortingen al vaker doorgeschoven. "De rek is er een keer uit."

Soepelere regels

Intussen klinkt ook de roep om kortingen juist te voorkomen. Onder meer de vakbonden vragen het kabinet om in te grijpen. Ze wijzen erop dat in het pensioenakkoord, dat de bonden met werkgevers en het kabinet afgelopen juni sloten, de regels al versoepeld zijn.

Dat akkoord moet in 2022 ingaan, en de bonden hoopten dat ook in de aanloop daar naartoe kortingen van de baan zouden zijn. De minister heeft aangegeven met individuele fondsen in gesprek te zijn, maar er zijn nog geen toezeggingen gedaan.

Vanmiddag praat Knot de Tweede Kamer bij. Later deze week zal de Kamer debatteren over het beleid van de Europese Centrale Bank. Dan zal ook de lage rente aan bod komen, een van de factoren die het voor fondsen moeilijk maakt om uit de problemen te komen.