Grote pensioenfondsen werken aan plan om kortingen te voorkomen

Pensioenfonds ABP werkt met andere pensioenfondsen aan een plan om verlaging van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Voorzitter Corien Wortmann zegt in De Telegraaf dat het niet uit te leggen is aan deelnemers dat er mogelijk volgend jaar wordt gesneden in de pensioenen. "Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld en de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen."

Grote pensioenfondsen staan er volgens de huidige regels zo slecht voor dat er volgend jaar moet worden ingegrepen. De pensioenuitkeringen van ambtenaren, medewerkers in de zorg, leraren en metaalarbeiders dreigen te worden verlaagd.

Ook volgens de regels van het nieuwe pensioenakkoord moet er ingegrepen worden, maar Wortmann wil dat voorkomen. Ze wijst erop dat pensioenfondsen moeten werken met een steeds lagere rekenrente, maar dat de rendementen op aandelen hoger zijn. Ze wil dat pensioenfondsen in hun berekeningen ook een deel van de toekomstige rendementen van beleggingen in aandelen mogen meenemen.

Doorschuiven

De grote pensioenfondsen zijn aan het doorrekenen wat voor effecten aanpassingen zouden hebben. Binnen een maand wordt het plan aangeboden aan sociale partners en de minister.

De Nederlandsche Bank vindt juist dat fondsen zich niet rijk moeten rekenen en wil dat pensioenfondsen na jaren van uitstel maatregelen nemen. "Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties", zei bankpresident Knot afgelopen maandag.

Urgentie

Wortmann denkt dat dat risico meevalt. "Wij hebben een gevarieerde beleggingsportefeuille, van obligaties, aandelen, infrastructuur, vastgoed en private equity. De ervaring leert dat het dan weer goed gaat met de ene categorie en dan weer met de andere."

Ze denkt minister Koolmees ervan te kunnen overtuigen dat de rekenrente moet worden aangepast. "De urgentie wordt zó breed ervaren. Of ik nu in de Albert Heijn kom of in Den Haag, overal proef ik urgentie. Ik heb er goede hoop op dat we dit met elkaar kunnen realiseren."