Magere oogst voor oppositie in 'hoffelijk' debat over Rutte's 2020-plannen

De hele Tweede Kamer vindt dat de lonen in het bedrijfsleven 5 procent zouden moeten stijgen omdat zij achterblijven bij de groei van de economie en de groei van dividenduitkeringen. Alle partijen steunden de motie van SP-leider Marijnissen hierover. De Kamer heeft geen macht of invloed op de salarissen in het bedrijfsleven, de motie is dus een principe-uitspraak. Marijnissen vindt dat de medewerkers die grote winsten mogelijk maken daarvan moeten meeprofiteren.

De oogst voor de oppositie is mager, constateert Fresen. Hij noemt het opvallend dat er structureel geld komt voor de moeilijke gevallen in de jeugdzorg. "Bij de leraren in het onderwijs wordt het afwachten." Fresen: "Het is de vraag of sommige oppositiepartijen achteraf tevreden zullen zijn met hun mildheid. Want politiek werkt wel zo."