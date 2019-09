Wekdienst 19/9: hoorzitting brexit en minister Grapperhaus praat met advocaten

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanochtend praat minister Grapperhaus van Justitie in drie afzonderlijke gesprekken met het Openbaar Ministerie, de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak. Dat doet hij naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Het Britse Hooggerechtshof houdt een hoorzitting over de vraag of premier Johnson het parlement voor vijf weken mag schorsen in verband met de brexit.

Bij de militaire rechtbank in Arnhem begint de zaak over een dodelijk duikongeval op Curaçao. In 2015 kwam een marine-duikster om het leven. Vier van haar collega's worden daarvoor vervolgd.

Wat heb je gemist?

Er zijn maatregelen getroffen om advocaten, officieren van justitie en rechters in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi te beveiligen. "Daar is vandaag over gesproken en op gehandeld", zei OM-hoofdofficier Fred Westerbeke gisteravond in Nieuwsuur.

De beveiligingsmaatregelen volgen na de moord op Derk Wiersum. Westerbeke zei dat er met de advocaat was gesproken over zijn veiligheid en dat er maatregelen waren getroffen, maar hij wilde niet zeggen om welke maatregelen het ging. Met een moordaanslag werd geen rekening gehouden, zei de hoofdofficier.

Ander nieuws uit de nacht:

Canadese premier Trudeau onder vuur door blackface-foto uit 2001: Trudeau bevestigt dat hij op de foto staat, die hij zelf ook omschrijft als racistisch. Hij zegt diepe spijt te hebben.

Kritiek op Japans herstelwerk na orkaan: 45.000 huizen nog zonder stroom: twaalf dagen na de orkaan Faxai geeft de verantwoordelijke energiemaatschappij nu toe dat de gevolgen van de orkaan zijn onderschat.

'Basisscholen potten veel minder geld op': vorig jaar hielden de schoolbesturen bijna 6 miljoen euro over. In 2017 was dat nog ruim 106 miljoen. Er was kritiek op dat hoge bedrag. "Sparen mag geen doel op zich worden", schreef de minister destijds. De verantwoordelijke organisaties zijn blij dat er nu meer geïnvesteerd wordt.

En dan nog even dit:

Gisteren klonken 's ochtends een aantal schoten en gegil in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Strafrechtadvocaat Derk Wiersum (44) bleek op straat, in het bijzijn van zijn vrouw, te zijn neergeschoten. Hij overleefde de aanslag niet. Derk Wiersum is mogelijk vermoord vanwege het bijstaan van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi en Said Razzouki.

Bekijk hier een overzicht van de gebeurtenissen en de geschokte reacties: