Kritiek op Japans herstelwerk na orkaan: 45.000 huizen nog zonder stroom

Twaalf dagen na de orkaan Faxai zitten in Japan nog altijd 45.000 huishoudens zonder stroom. Dat meldt de Japanse energiemaatschappij TEPCO. In het land klinkt kritiek op de herstelwerkzaamheden na de natuurramp.

TEPCO geeft toe dat de gevolgen van de orkaan zijn onderschat. "Het is erger dan we dachten", zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn sommige getroffen gebieden pas laat bereikt en daar bleek dat veel palen en kabels waren omgevallen.

12.000 TEPCO-medewerkers zijn naar de getroffen regio Chiba, ten oosten van Tokio, gestuurd om de schade te herstellen. Maar volgens de energiemaatschappij duurt het tot zeker 27 september tot de stroomvoorziening helemaal is hersteld.

Slecht voorbereid

De grote elektriciteitsproblemen worden deels veroorzaakt doordat in Japan vrijwel alle stroomkabels bovengronds hangen, maar Japanse deskundigen vinden ook dat de overheid en nutsbedrijven slecht waren voorbereid.

"Ze waren te optimistisch en gingen niet uit van het ergste scenario", zegt een gepensioneerde professor, die gespecialiseerd is de rampenbestrijding. Volgens hem hadden voor de orkaan bijvoorbeeld boomtakken preventief afgezaagd kunnen worden zodat ze niet op de kabels konden vallen.

Een regeringswoordvoerder is het niet eens met de kritiek. "We hebben gedaan wat nodig was", zegt hij.

Meer huizen beschadigd

Faxai bereikte windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Ook was er veel regen. Na de orkaan werd een dode gemeld: een vrouw werd door de harde wind tegen een muur geblazen.

Aanvankelijk werd gemeld dat in de regio Chiba 4000 huizen beschadigd waren geraakt, maar dat aantal is bijgesteld naar 20.000. Tegen Japanse media zeggen inwoners dat het zwaar is na de ramp. "Veel huizen hebben nog altijd geen stroom en de daken zijn weggespoeld. Mensen leven op de begane grond en maken er maar het beste van."

Na de orkaan brak een hittegolf uit, terwijl door de stroomstoringen veel airco's niet werkten. Twee mensen overleden aan een zonnesteek.

Ongelukken bij herstel

Ook zijn sinds de orkaan drie mensen overleden door ongelukken bij het repareren van hun huis. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Veel slachtoffers vielen van grote hoogte naar beneden bij het herstellen van hun dak. Onder de doden is een 94-jarige man die van zijn dak viel.

De overheid roept inwoners op om professionals in te schakelen voor herstelwerkzaamheden.