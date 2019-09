Amsterdamse wethouder krijgt voordeel van twijfel na botsing over chantage

Oppositieleider Poot (VVD) zegt Beelen zijn punt verder zelf moet uitwerken en dat Dijksma wat de VVD betreft het voordeel van de twijfel krijgt over de beschuldiging. Poot wordt daarin gesteund door een meerderheid van de raad. Gevraagd of de wethouder opnieuw met Beelen in gesprek wil gaan, zegt Dijksma dat ze dat wil.

Ondernemer Beelen zei vanmiddag bereid te zijn om onder ede te verklaren dat het gesprek verlopen is zoals hij zegt. Verder zei hij dat ook de wethouders Van Doorninck en Ivens bij het gesprek waren, en een groep ambtenaren. De Telegraaf heeft een brief van twee medewerkers van Beelen in handen die er naar eigen zeggen bij waren en de lezing van Beelen onderschrijven.

In het debat in de gemeenteraad zei Dijksma geraakt te zijn door de beschuldiging. "Het doet me pijn dat mijn integriteit ter discussie wordt gesteld. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren", zei Dijksma, die eerder staatssecretaris was op verschillende departementen en jaren in de Tweede Kamer zat.

Motie van afkeuring

De oppositie heeft ook een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Van Doorninck (duurzaamheid, GroenLinks), omdat die de raad niet goed zou hebben geïnformeerd toen het afgelopen donderdag bij de raadsvergadering over de afvalverwerker ging. Van Doorninck zei toen dat er geen uitvoerbaar plan lag voor een overname van AEB door Beelen. Een meerderheid in de raad steunt de motie tegen de Van Doorninck niet.