Amsterdamse wethouder stapt op na onenigheid over afvalcentrale AEB

De Amsterdamse wethouder Kock stapt op, omdat hij er met de rest van het college niet uitkomt over wat er met de noodlijdende afvalcentrale AEB moet gebeuren. Udo Kock (D66) wil dat de afvalcentrale volledig wordt geprivatiseerd.

De wethouder wil voorkomen dat Amsterdam achterblijft met het betalen van een rekening van naar schatting 50 tot 100 miljoen euro die de AEB nodig heeft om zaken op orde te stellen. "Privatisering is niet de enig denkbare oplossing, maar andere, publieke opties zijn kostbaarder voor de gemeente en voor Amsterdammer", schrijft Kock in een brief.

Toch heeft het college besloten om niet te privatiseren. Kock zegt geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor dat besluit en stapt daarom op.