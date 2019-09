Wat is de impact van de afvalcrisis in Amsterdam?

Vandaag vergaderde de Amsterdamse raad over wat te doen met de noodlijdende afvalcentrale AEB waar de gemeente 100 procent aandeelhouder van is. Het was de eerste keer dat de raad bijeen kwam sinds de problemen deze zomer begonnen.

Die problemen hebben al geleid tot een opgestapte wethouder, steun van de gemeente van miljoenen euro's en uitpuilende afvalopslagplaatsen in heel Nederland. Er kwamen een paar weken geleden zelfs waarschuwingen dat het vuilnis in regio Amsterdam misschien niet meer kon worden opgehaald. Dat risico is voorlopig afgewend, maar hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Vijf vragen en antwoorden over de afvalcrisis.

1. Hoe wil AEB uit de financiële problemen komen?

De raadsvergadering van vandaag legde de felle tegenstellingen tussen AEB en het college bloot. AEB wil graag overgenomen worden door een private partij: het commerciële recyclebedrijf Beelen. En het liefst snel, want het geld raakt op. Beelen kan per direct een financiële injectie geven, schreef de ondernemingsraad van AEB in een brief aan het college van B&W.

Dat is waar wethouder Udo Kock om is gesneuveld (Financiën, D66). Om nog hogere kosten te voorkomen wilde hij ook dat het bedrijf volledig werd geprivatiseerd. Maar de rest van het college was het met hem oneens. Kock schatte dat de gemeente anders nog eens 50 tot 100 miljoen euro extra moest betalen om de problemen op te lossen.

Ondernemer Wim Beelen zei in de vergadering dat het stadsbestuur hem tegenwerkt en onder druk zette om geen openheid van zaken te geven over zijn overnameplannen. Het college ontkent dat.