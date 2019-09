Uitzonderlijk: DNB-baas zoekt publiciteit op met kritiek ECB

De Nederlandsche Bank is tegen de maatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde om de Europese economie te stimuleren. Dat stelt DNB-president Klaas Knot in een speciaal opgestelde verklaring. Het is niet de eerste keer dat Knot zich kritisch uitlaat over het beleid, maar het is wel heel uitzonderlijk dat de president van DNB zich een dag na een ECB-besluit tegen maatregelen uitspreekt.

De ECB besloot gisteren de rente verder te verlagen. Ook wordt het opkoopprogramma opnieuw opgestart, waarmee er miljarden euro's extra in de economie gepompt worden.

"Dit brede pakket aan maatregelen, en met name het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden", zegt Knot. "En er zijn gegronde redenen om de effectiviteit in twijfel te trekken."

'Geen aanwijzingen voor euro-brede recessie'

Die redenen zijn dat de economie in de eurolanden goed draait en de lonen stijgen. Burgers, bedrijven en de overheid kunnen makkelijk en goedkoop aan geld komen, dus er staat ze weinig in de weg om te consumeren en te investeren.

Ondertussen zijn er wel al negatieve gevolgen voelbaar van het al ruime rentebeleid van de ECB, blijkt uit de opsomming van Knot. Zo lijken er steeds minder investeringen plaats te vinden met een laag risico, spreekt hij van verstoorde prijsvorming op financiƫle markten en ziet hij dat op de huizenmarkt juist overmatig risico's opgezocht worden.

Knot: "Er is geen sprake van een deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebied-brede recessie. Het enige wat op dit moment waarneembaar is, is dat de inflatievooruitzichten achterblijven bij het ECB-streven. Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel zoals het aankoopprogramma het geƫigende instrument is."