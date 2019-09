ECB verlaagt rente en stort geld in de economie: wat hebben we eraan?

In ECB-raad waren de meningen verdeeld, niet zozeer over de verlaging van de rente maar wel of het omstreden schuldenopkoopprogramma weer hervat moet worden. Volgens bronnen bij de ECB waren de centrale banken van sterke eurolanden als Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg tegen. Gestemd werd er niet, want de meerderheid was voor.

De ECB zelf houdt vol dat het beleid van de voorbije jaren wel degelijk gewerkt heeft. "We hebben in de eurozone 11 miljoen banen gecreëerd en gezorgd voor duurzame groei", aldus Draghi.

Wat hebben wij eraan?

Niet zo gek veel. De rente voor een hypotheek blijft laag en wordt misschien wat lager, de rente voor het spaargeld blijft verwaarloosbaar. Het is niet zo dat we vanaf volgend maand merken dat er geld naar ons toerolt, of dat onze koopkracht omhoog vliegt, of dat huizenprijzen of huren betaalbaar worden, of dat pensioenfondsen vrolijk indexeren. Het is vooral afwachten en dan moet er niet een crisis uitbreken als gevolg van brexitchaos of oplaaiende handelsoorlogen.

Pensioenfondsen kreunen verder onder de lage rekenrente. Weliswaar hebben ze profijt van de stijgende aandelenkoersen, maar de lage rente maait veel daarvan weg. Draghi erkent dat het beleid bijwerkingen heeft en niet voor iedereen lekker uitpakt, maar het kan niet anders. De ECB kan het ook niet in zijn eentje allemaal doen. Draghi wijst daarbij naar de overheden van de eurolanden die aan zet zijn en moeten investeren dus geld uitgeven in plaats van oppotten. Vilein verwees hij nadrukkelijk naar het Nederlandse plan voor een investeringsfonds van 50 miljard euro "Het is een goede tijd om dat nu in gang te zetten."

Spaarders kunnen voorlopig een beetje opgelucht ademhalen want banken krijgen een beetje lucht voor het spaargeld. De heffing die de ECB banken oplegt voor kasgeld wordt zwaarder, van min 0,4 procent naar min 0,5 procent, maar een groot deel van dat verplicht aan te houden kasgeld krijgt een vrijstelling. Dat scheelt de banken een paar honderd miljoen euro. Europese banken betalen nu samen jaarlijks zo'n 7 miljard euro, met de hogere heffing zou dat oplopen naar 9 miljard, maar met de vrijstelling komen banken nu uit op 5 miljard euro.

De heffing en de lage rente noopten banken tot het verlagen van de spaarrente tot nul en dreigde om te slaan naar een negatieve spaarrente, dus betalen voor je spaargeld. Dat ebt nu weer weg, hoewel de problemen niet voorbij zijn. Veel leningen en hypotheken worden overgesloten tegen steeds lagere rentes. Dat betekent dus minder rente-inkomsten voor banken, en dat voor langere tijd.