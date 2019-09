Armoede daalt: hoe zit het dan met de voedselbank en daklozen?

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren eveneens gestegen, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een groot probleem, zeggen hulporganisaties, dat volgens hen vooral te wijten is aan het gebrek aan geschikte woningen. Relatief veel jongeren belanden op straat: een op de drie daklozen is tussen de 18 en 30 jaar.

Een van de oorzaken daarvan is de zogeheten kostendelersnorm, zegt Menno de Boer van het Leger des Heils. "Van thuiswonende jongeren tussen de 18 en 21 met een inkomen of uitkering wordt verwacht dat ze financieel bijdragen aan het huishouden." Ouders in de bijstand worden op hun uitkering gekort zodra hun kind meerderjarig is en een eigen inkomen krijgt. "Dat heeft als gevolg dat veel 18-jarigen op zoek gaan naar andere woonruimte, maar die is er niet."

Het CBS meldde eind vorig jaar dat veel daklozen in de jaren voordat ze op straat belandden al tot de huishoudens met de laagste inkomens behoorden. Maar arm zijn en dakloos worden hoeven niet altijd samen te gaan, zegt SCP-onderzoeker Hoff. "Door een echtscheiding moet je soms uit huis en dan ben je soms feitelijk dakloos. Dus in die zin is dat niet een op een met elkaar te vergelijken."