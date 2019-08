Steeds meer jongeren dakloos: 'Te vroeg aan ons lot overgelaten'

Er is meer zorg nodig voor mensen die nog niet zelfredzaam zijn, bevestigt De Boer. "En er moet meer geschikte woonruimte komen." Volgens hem is dat de kern van het probleem. "Voor iedere dakloze geldt: ook al heb je een sociaal netwerk of een dagbesteding, als er geen ruimte voor je is, kom je zo op straat. Dat zien wij ook terug bij onze dag- en nachtopvang."

Hij vindt dat de politiek structurele maatregelen moet nemen om het woningtekort tegen te gaan. "We zoeken zelf ook naar creatieve oplossingen, zoals herbergen van daklozen in slooppanden. Maar dat is niet het ei van Columbus, daarvoor is het tekort te groot."

Mohini's situatie blijft intussen fragiel. Na lang zoeken vond ze een kleine studio in Den Haag, die eigenlijk te duur en te klein is. Ze is bovendien zwanger, waardoor ze extra in de knel komt. "Zelfs het wiegje past niet in deze ruimte." Toch blijft ze er wonen, want veel keus heeft ze niet. "Ik kom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. En nog een keer dakloos worden, wil ik niet."