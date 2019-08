Aantal daklozen in tien jaar meer dan verdubbeld

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen tussen de 18 en 65 jaar dat geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is toegenomen van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd.

Het CBS verstaat onder daklozen mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of in een auto.

Ook mensen die door maatschappelijke organisaties worden opgevangen of tijdelijk onderdak hebben gevonden bij vrienden, kennissen of familie, zijn in de cijfers meegeteld. Mensen die illegaal in Nederland verblijven en dakloos zijn, heeft het CBS niet meegenomen in de cijfers.

Meer jonge daklozen

De grootste groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats was vorig jaar tussen de 30 en 50 jaar, al daalde hun aandeel van 57 procent naar 49 procent.

Ruim 84 procent van de daklozen is man, blijkt verder uit de cijfers van het CBS. 37 procent van de daklozen verbleef in een van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had meer dan de helft een migratieachtergrond.

Vooral het aantal jonge daklozen is in tien jaar tijd toegenomen. Vorig jaar was een op de drie daklozen tussen de 18 en 30 jaar, dat is ruim drie keer zoveel als de schattingen in 2009.

Te weinig betaalbare woningen

Het Leger des Heils ziet verschillende oorzaken voor de toename van het aantal daklozen. De mensen die daar worden opgevangen blijven langer, waardoor er weinig doorstroming is. Gemiddeld blijven ze 13 maanden, omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden.

Ook zijn er minder plaatsen beschikbaar voor mensen die beschermd zouden moeten wonen. Verder is het aantal plaatsen in GGZ-instellingen afgenomen. Daarnaast gaan gedetineerden sneller naar buiten, ziet het Leger des Heils. Vervolgens is ook voor hen vaak geen betaalbare woning beschikbaar, waardoor ze op straat terechtkomen.

De stijging van het aantal jongere daklozen komt volgens de hulporganisatie vooral door een wijziging in het jeugdstelsel. De jeugdhulpverlening houdt op als een jongere 18 wordt. Dat moment blijkt vaak te vroeg om op eigen benen te kunnen staan.