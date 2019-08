Griekenland komt met maatregelen na crisisberaad over migranten

In eerste instantie worden 1500 mensen naar het noorden van Griekenland gebracht, in ieder geval 1000 van hen komen van Lesbos. 116 minderjarigen die op de eilanden wachten op gezinshereniging worden onmiddellijk overgebracht naar de landen in de Europese Unie waar hun families zijn. De komende weken gaan 250 minderjarigen van de eilanden naar een speciale opvang op het vasteland.

Verder wil de Griekse regering dat de asielprocedure verandert. De bedoeling is dat asielzoekers die na een eerste beoordeling worden afgewezen, meteen worden teruggestuurd naar Turkije of naar hun land van herkomst. Daarbij wil de Griekse regering het onmogelijk maken om nog in beroep te gaan na een afwijzing.

De bewaking van de zeegrenzen moet verder strenger worden, in samenwerking met het Europese kustwachtagentschap Frontex, de EU en de NAVO. De Griekse kustwacht wordt versterkt met tien speedboten, waarmee smokkelaars uit Turkije onderschept moeten worden. Ook wil Griekenland dat de controle van de politie op illegale migranten, op de eilanden en het vasteland, strenger wordt.

De druk op lokale overheden moet worden verlicht door daar meer mensen beschikbaar te maken, vooral op de eilanden.

Erbarmelijke omstandigheden

Verspreid over vijf eilanden zitten ongeveer 25.000 mensen in vluchtelingenkampen. De nieuwe regering heeft beloofd om de erbarmelijke levensomstandigheden in die kampen aan te pakken. En om de asielprocedure te versnellen. "Daar is niemand op tegen, maar het is onduidelijk hoe de regering denkt dat in deze situatie te bewerkstelligen", zegt correspondent Conny Keessen.

Tot en met 25 augustus kwamen 5860 migranten per boot aan op de Griekse eilanden. Uit statistieken van de VN-vluchtelingenorganisatie blijkt dat dit het hoogste aantal is sinds maart 2016.

In deze grafiek van UNHCR is te zien dat er ook in juni en juli dit jaar meer vluchtelingen de oversteek maakten dan de afgelopen jaren: