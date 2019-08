Deportaties in Turkije: 'Ze hebben hem naar Syrië gestuurd'

De arrestaties en deportaties leiden tot spanning onder Syriërs in Istanbul. Uit angst voor de politie zijn in wijken waar de afgelopen jaren veel Syriërs neerstreken aanzienlijk minder mensen op straat. Plotseling is de toekomst weer onzeker en gaat het gesprek opnieuw over drastische stappen; voor het eerst in jaren is het woord Europa weer veel te horen.

'Ik zit in Idlib'

Fida sloft en kijkt niet vrolijk, hij wijst naar een lege etalage. "Mijn vriend hier heeft zijn winkel gesloten omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Hij is bang voor de politie." In het winkelcentrumpje in het centrum van de wijk Esenyurt heeft Fida zelf ook twee kledingzaken. Die zijn nog open, maar de omzet is gekelderd.

"Mensen komen niet meer buiten, er is overal politie. Zelfs na middernacht kom je nog patrouilles tegen. Wie geen ID heeft, wordt naar Syrië gestuurd." Fida heeft zelf zijn papieren op orde. Tot kort geleden maakte de politie er geen probleem van als je geen registratie of werkvergunning had. "Er werkten overal Syriërs zonder werkvergunning," zegt hij. "Nu hebben ze allemaal hun werk moeten verlaten en zijn ze gearresteerd of zitten ze angstig thuis."

Lucas Waagmeester maakte voor Nieuwsuur deze reportage, waarin Fida vertelt over de situatie in Esenyurt: