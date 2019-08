Vluchtelingenkamp Lesbos heeft plek voor 3000, maar er wonen nu 9500 mensen

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verblijven zo'n 9500 mensen, terwijl er ruimte is voor 3000 vluchtelingen. Hulporganisatie Oxfam Novib slaat alarm over de zeer slechte levensomstandigheden in het overvolle kamp. Zo is er slechts één arts beschikbaar voor alle migranten en wordt het steeds onveiliger in het kamp.

Moria blijft groeien; in de afgelopen twee weekenden zijn er opnieuw vluchtelingen aangekomen op Lesbos.

Actie nodig

"Er is dringend behoefte aan veilige en gespecialiseerde opvangcentra om deze groep te huisvesten", zegt Evelien van Roemburg, migratiedeskundige bij Oxfam Novib. "De Europese Commissie heeft al eerder aangegeven dat Griekenland maatregelen moet nemen om ernstige, onherstelbare schade aan de integriteit van minderjarige migranten te voorkomen."

Oxfam Novib heeft de Griekse overheid eerder gewaarschuwd voor de nijpende situatie in het kamp. "Wij roepen de Griekse regering nu nog eens op om in actie te komen, want het is van levensbelang voor de kinderen in Moria", zegt Van Roemburg.

De Griekse regering hoopt op haar beurt op steun van de Europese Unie. Volgens minister van Veiligheid Giorgos Koumoutsakos, ligt het "buiten het vermogen van Griekenland om dit probleem onafhankelijk op te lossen". Dat meldt de Griekse krant Kathimerini.

Samos

Moria is het grootste vluchtelingenkamp op de vijf 'hotspot-eilanden' Lesbos, Samos, Chios, Kos en Leros waar vluchtelingen worden samengebracht. Op Samos is de situatie momenteel ook slecht. Daar wonen nu meer dan 4000 vluchtelingen, terwijl er capaciteit is voor 650 mensen.

Turkije-correspondent Lucas Waagmeester kreeg in september een verboden rondleiding in kamp Moria op Lesbos: