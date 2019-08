Crisisberaad in Griekenland: 16 migrantenboten binnen een dag op Lesbos

De Griekse premier Mitsotakis bespreekt morgen met veiligheidsadviseurs de situatie op Griekse eilanden voor de Turkse kust. De directe aanleiding is de aankomst binnen enkele uren van zestien boten met in totaal 650 migranten op Lesbos. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat minister Dendias van Buitenlandse Zaken de Turkse ambassadeur heeft ontboden om "ernstig bezwaar" tegen de toename van migranten te maken.

Normaal gesproken wagen honderden migranten per week de oversteek, ondanks de afspraak dat Turkije illegale migratie naar Europa zo veel mogelijk tegengaat.

Een massale oversteek als die van vandaag is al jaren niet meer voorgekomen. In heel augustus wisten zo'n 7000 migranten vanuit Turkije Griekenland te bereiken. Bijna de helft is afkomstig uit Afghanistan.