Wekdienst 27/8: schouw in zaak-Nicky Verstappen en presentatie NPO

Wat heb je gemist?

De Braziliaanse regering weigert de miljoenenhulp van de G7-landen voor de bestrijding van de Amazone-branden. Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Itali├ź, het Verenigd Koninkrijk en Canada 18 miljoen euro aan.

"Frankrijk moet zich eerst eens houden aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs", schrijft het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie , "voordat het overbodige initiatieven lanceert".

De Brazilianen wijzen erop dat in het Klimaatakkoord miljarden waren beloofd om ontbossing tegen te gaan, maar "die afspraken worden niet nageleefd". De weigering is verrassend. Eerder had het land laten weten dat de hulp zeer welkom zou zijn.