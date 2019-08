Zes migranten verongelukt op vlucht voor Griekse politie

In Griekenland is een jeep verongelukt waarin zestien illegale migranten opeen zaten gepakt. Het voertuig crashte op de vlucht voor de politie. Zes inzittenden kwamen om het leven.

Het ongeluk gebeurde bij de noordoostelijke stad Alexandroupolis, niet ver van de grens met Turkije. Toen de politie de overvolle jeep wilde controleren, ging de bestuurder ervandoor. Uiteindelijk slipte het voertuig en sloeg het om.

Pakistan en Egypte

Twee inzittenden, vermoedelijk mensensmokkelaars, renden na het ongeluk weg. Ze werden even verderop opgepakt. Het gaat om een Bulgaar en een Algerijn.

De overige inzittenden waren mensen uit Pakistan en Egypte. Behalve zes doden zijn er tien gewonden. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De Griekse politie onderschept bijna dagelijks busjes of vrachtwagens met illegalen die het land via de Turkse landgrens zijn binnengekomen. Hun uiteindelijke doel is meestal West-Europa of Italiƫ.