Australische schrijver aangeklaagd voor spionage in China

De Australische schrijver Yang Hengjun is in China aangeklaagd voor spionage. Volgens de Australische regering wordt Yang, die vroeger Chinees diplomaat was, in "barre omstandigheden" vastgehouden.

Yang Hengjun werd in januari gearresteerd in de Chinese stad Guangzhou. Sindsdien zit hij vast in Peking en mag hij geen contact hebben met zijn advocaten of familie. De Australische minister Payne van Buitenlandse Zaken zegt zich grote zorgen te maken.

"We zijn bezorgd over Yangs gezondheid en over de voorwaarden waaronder hij vastzit", zegt ze. "Als hij wordt vastgehouden om zijn politieke overtuiging, moet hij worden vrijgelaten."

Volgens de advocaat van de 53-jarige Yang is niet bekendgemaakt waarop de spionage precies betrekking heeft. "We hebben alleen te horen gekregen dat het om spionage gaat en dat het te maken heeft met zijn strijd voor democratie", zegt hij tegen Australische media.

Kritisch

De voormalige Chinese diplomaat Yang is sinds 2002 Australisch staatsburger. Hij is romanschrijver, maar ook actief als politiek commentator. Hij liet zich meerdere malen kritisch uit over de regering in China, onder meer in een Chineestalig blog over mensenrechten en internationale betrekkingen.

Toen hij in januari met zijn vrouw en haar kind van New York naar Guangzhou vloog, werd hij opgepakt.