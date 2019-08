Brazilië weigert G7-geld voor Amazone-branden

De Braziliaanse regering weigert de miljoenenhulp van de G7-landen voor de bestrijding van de Amazone-branden. Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada 18 miljoen euro aan.

"Frankrijk moet zich eerst eens houden aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs", schrijft het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een communiqué, "voordat het overbodige initiatieven lanceert". De Brazilianen wijzen erop dat in het klimaatakkoord miljarden waren beloofd om ontbossing tegen te gaan, maar "die afspraken worden niet nageleefd".

De Braziliaanse weigering is verrassend: minister Salles van Milieu had eerder laten weten dat de hulp zeer welkom zou zijn. Maar president Bolsonaro was van begin af aan achterdochtig. "Als iemand je helpt, willen ze er meestal iets voor terug", zei hij direct na de bekendmaking in Biarritz.

Braziliaanse nationalisten zoals Bolsonaro vrezen dat het buitenland uit is op de rijkdommen van het Amazone-gebied. De Franse president Macron speelde in op die angst, toen hij op een persconferentie na de G7-top opperde dat de Amazone misschien "een internationale status" zou moeten krijgen. Macron en Bolsanaro botsten de afgelopen dagen overigens meermalen.

Notre-Dame

Minister Onyx, rechterhand van president Bolsonaro, suggereert nu dat het G7-geld beter kan worden gebruikt "om Europa te herbebossen". Hij voegde daar volgens Braziliaanse media aan toe dat Macron de Brazilianen niet de les moet lezen, "want die kon niet eens de brand in de Notre-Dame voorkomen".

Nu Bolsonaro de miljoenen aan internationale hulp weigert, is de grote vraag of de Brazilianen genoeg geld hebben om het vuur te bestrijden. De regering wijst erop dat branden normaal zijn in de droge tijd en ontkennen dat er sprake is van een "abnormale" situatie. Bolsonaro heeft het leger ingezet om de branden te bestrijden.