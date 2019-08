Noorwegen stopt steun aan Braziliaanse bosbescherming, Bolsonaro woedend

Sinds de uiterst rechtse Jair Bolsonaro vorig jaar werd verkozen als president is de ontbossing in Brazilië toegenomen. Ook werd de commissie van het Amazonefonds die projecten selecteert ontbonden. Milieu- en natuurorganisaties vrezen daardoor dat de ontbossing in Brazilië de komende jaren verder toeneemt.

Vanwege dezelfde zorgen schortte Duitsland vorige week al een deel van de betalingen aan het Amazonefonds op.

De les lezen

Bolsonaro reageert woedend op de stopgezette betalingen. Hij zegt dat zijn land zich niet de les laat lezen door het buitenland. "Is Noorwegen niet dat land dat walvissen doodt in het Noordpoolgebied?", zei Bolsonaro tegen Braziliaanse journalisten. "Hou dat geld maar en help Angela Merkel met het aanleggen van bossen in Duitsland."

Bolsonaro treedt ook hard op tegen binnenlandse kritiek op de ontbossing. Vorige maand meldde het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek dat de illegale houtkap onder Bolsonaro met 88 procent is toegenomen. De president weerspreekt de cijfers en kort daarop moest de directeur van het agentschap opstappen.

