Ontslag voor Braziliaanse topambtenaar die ontbossing Amazone aantoonde

De hoogoplopende discussie in Brazilië over ontbossing in het Amazonegebied heeft directeur Ricardo Galvão van het agentschap voor ruimteonderzoek de kop gekost. Gisteren kreeg Galvão van minister Pontes van Wetenschap te horen dat zijn positie onhoudbaar was geworden.

Het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) maakte vorige maand bekend dat de illegale houtkap in het Braziliaanse deel van het regenwoud onder president Bolsonaro enorm is toegenomen. Volgens het INPE is er 920 vierkante kilometer Amazonewoud verloren gegaan - een toename van 88 procent ten opzichte van vorig jaar.

Diskrediet

President Bolsonaro spreekt dat tegen. Hij beschuldigt het agentschap van gerommel met cijfers om zijn regering in diskrediet te brengen. Volgens de president kiest het INPE de kant van activisten.

Sinds zijn aantreden in januari is de uiterst rechtse president regelmatig in aanvaring gekomen met milieuactivisten. De president wil grote delen van het Amazonegebied opofferen voor veeteelt, sojateelt en mijnbouw.