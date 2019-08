'Nederlandse hulp aan gevangenen in buitenland berust op willekeur'

Het lijkt misschien willekeurig: voor de ene Nederlander in buitenlandse gevangenschap, ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven, reist minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid persoonlijk af naar Thailand. Voor de ander, de 73-jarige Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh die al 35 jaar vastzit in Amerika na een bedenkelijke veroordeling, kan Justitie niets betekenen.

De zaken verschillen bijna in alle opzichten. Maar er is ook een belangrijke overeenkomst: beide gevangenen komen, althans in theorie, niet in aanmerking voor een regeling waarbij ze hun straf mogen uitzitten in Nederland. Want hoewel natuurlijk elke strafzaak uniek is: de voorwaarden voor overplaatsing lijken in beton gegoten.

Zo moet een gedetineerde voldoende binding hebben met Nederland. Harde eis daarbij is dat iemand niet al langer dan vijf jaar in het buitenland woonde bij zijn veroordeling. Singh en Van Laarhoven voldoen daar niet aan, ze woonden allebei al langer in respectievelijk de VS en Thailand. In het geval van Singh, die weliswaar familie in Nederland heeft, gaf dit de doorslag zijn verzoek tot overplaatsing af te wijzen.