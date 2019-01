In buitenland veroordeelden vaker naar Nederlandse cel

In 2012 verhuisden er vanuit de hele wereld 142 Nederlandse gedetineerden naar een Nederlandse cel, in 2017 waren dat er 226. Vooral het aantal gedetineerden dat in een EU-land veroordeeld is en in Nederland de rest van zijn straf mag uitzitten, is fors gestegen in die periode. In die landen zitten veruit de meeste Nederlanders vast.

Binnen de EU bestaat sinds 2012 een regeling die het een stuk makkelijker maakt om naar een Nederlandse gevangenis te verhuizen. Steeds meer landen doen daaraan mee. Buiten de Europese Unie wordt gewerkt met een regeling waarbij dat juist moeilijker is. Een gevangene moet aan heel veel voorwaarden voldoen voor een terugkeer. Dat maakt de verhuizing naar een Nederlandse cel lastig.

Drugs

Bijna de helft van de mensen die in het buitenland vastzitten, is gearresteerd voor drugsgerelateerde zaken. In totaal zaten er in 2017 nog 1917 mensen vast. De meeste arrestanten zaten in een Duitse cel (447), een Spaanse cel (229) of een Franse cel (182). Zij willen naar een Nederlandse cel omdat de omstandigheden in de gevangenissen hier vaak beter zijn. Ook kan hun familie hen hier makkelijker opzoeken en kunnen ze hun eigen taal spreken.

Daarnaast is volgens advocaat Rachel Imamkhan resocialisatie ook belangrijk. Imamkhan, die gespecialiseerd is in internationaal uitleveringsrecht, staat jaarlijks tientallen gevangenen bij die terug willen naar Nederland. "Ze komen waarschijnlijk na het uitzitten van hun straf toch hier terug. Het is voor de maatschappij belangrijk om mensen die vaak jarenlang vast hebben gezeten hier alvast te laten wennen in plaats van ze op Schiphol te laten landen zonder dat er iets geregeld is."