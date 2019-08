Grapperhaus: kwestie-Van Laarhoven uitzonderlijk

Dat minister Grapperhaus naar Thailand gaat voor overleg met de Thaise premier over twee Nederlandse gevangenen, heeft te maken met de uitzonderlijke situatie. Dat zei Grapperhaus in een toelichting op zijn reis.

Gisteren schreef hij aan de Tweede Kamer dat hij vrijdag in Bangkok door de premier en de minister van Justitie wordt ontvangen voor een gesprek over de voormalige coffeeshophouder Van Laarhoven en zijn vrouw. Grapperhaus wil bespreken of de twee hun straf verder in Nederland kunnen uitzitten of dat "de rechtsgang in Nederland wordt voortgezet, dan wel beide."

Kritisch rapport ombudsman

Van Laarhoven zit in Thailand een lange gevangenisstraf straf uit voor witwassen van geld dat is verdiend met handel in softdrugs en ook zijn vrouw zit vast. De nationale ombudsman bracht in maart een kritisch rapport uit over het optreden van het OM en het ministerie van Justitie.

Volgens de ombudsman waren de Nederlandse autoriteiten onzorgvuldig toen zij Thailand om hulp vroegen bij een strafrechtelijk onderzoek naar Van Laarhoven en zijn vrouw. Het rechtshulpverzoek zou Thailand hebben aangespoord zelf onderzoek te doen, wat uiteindelijk leidde tot lange straffen in dat land. De Tweede Kamer vroeg de minister daarop zich voor de vroegere coffeeshophouder in te zetten.

Serieus en gemotiveerd

Naar aanleiding van de bevindingen van de ombudsman en de oproep uit de Kamer vindt Grapperhaus dat hij zich extra moet inspannen in deze zaak. Volgens hem is het rapport van de ombudsman grondig en gedetailleerd. "Ik ga serieus en gemotiveerd naar Thailand", zegt hij. De minister benadrukt wel dat hij niet in de rechtsgang in Thailand of Nederland wil treden.

NRC meldde gisteren dat de reis van Grapperhaus slecht is gevallen bij het Openbaar Ministerie in Breda, omdat de minister zich niet zou moeten bemoeien met een lopende strafzaak, waarin bovendien nog een beroep loopt. Een woordvoerder van het OM in Breda is verrast door dat bericht, maar voelt zich vandaag niet geroepen er directe vragen over te beantwoorden.

Politieke keuze

Volgens de woordvoerder is er in het verleden al veel onjuiste informatie over de strafzaak naar buiten gekomen en is het onbegonnen werk om alles punt voor punt te weerleggen. Het OM zegt wel de reis van Grapperhaus als een politieke keuze te zien, die los staat van de strafzaak tegen Van Laarhoven in Nederland.

"De minister heeft ons verteld dat hij naar Thailand gaat en wij hebben hem ingelicht over de stand van zaken in de Nederlandse strafzaak", voegt de woordvoerder van het OM in Breda eraan toe.

Grapperhaus benadrukt dat hij het bezoek aan Thailand "in goed overleg met het OM" heeft voorbereid.