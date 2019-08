Grapperhaus naar Thailand voor veroordeelde oud-coffeeshophouder

Johan van Laarhoven, die in Brabant vier coffeeshops had en sinds 2008 in Thailand woonde, werd in 2014 opgepakt door de Thaise politie. Dat gebeurde na een rechtshulpverzoek van justitie in Nederland, waar hij sinds 2011 wordt verdacht van witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zei in maart dat Van Laarhoven en zijn vrouw, tegen wie in Nederland geen onderzoek liep, in het rechtshulpverzoek verdachten werden genoemd. Dat was volgens de ombudsman aanleiding voor een Thais onderzoek naar het stel, wat leidde tot hun lange celstraffen. Het OM had zich volgens Van Zutphen moeten realiseren dat dat het gevolg had kunnen zijn, en stelde dat er "onzorgvuldig" is gehandeld.