Nederlander die 35 jaar vastzit in VS mag niet naar Nederland komen

Grapperhaus gaat deze week naar Thailand voor overleg met de Thaise premier over de mogelijke uitlevering van Van Laarhoven. Overplaatsing is pas mogelijk als de strafzaak is afgerond, wat nog niet het geval is. Grapperhaus noemde de zaak "uitzonderlijk", naar aanleiding van de bevindingen van de ombudsman en een oproep uit de Kamer. Volgens de ombudsman hebben de Nederlandse autoriteiten onzorgvuldig gehandeld toen zij Thailand om hulp vroegen bij een strafrechtelijk onderzoek naar Van Laarhoven en zijn vrouw.

Volgens advocaat Imamkhan is het een goede zaak dat Grapperhaus zich inzet voor Nederlandse gevangenen in het buitenland, maar ze stelt dat het gelijkheidsbeginsel geweld wordt aangedaan. "Het ministerie zegt: we mogen ons niet mengen in individuele gevallen, uit angst voor een aanzuigende werking. Maar hoe rijm je dat met de zaak-Van Laarhoven? In die zaak was er wellicht sprake van onrechtmatigheid, maar in de zaak-Singh heeft de overheid ook steken laten vallen."

Hoewel bij Nederland bekend was dat de rechtsgang vragen opriep, heeft Nederland zich al die jaren nauwelijks Singh bekommerd, zo bleek eerder uit onderzoek van de Volkskrant. Twaalf jaar lang kreeg hij geen consulair bezoek. In 2015 weigerde Nederland al eens Singh over te plaatsen.

Brieven

Singh schreef de afgelopen jaren meerdere brieven aan de minister van Justitie. Imamkhan noemt het teleurstellend dat de minister nooit op brieven van Singh heeft gereageerd. Datzelfde geldt voor de minister van Buitenlandse Zaken. "Minister Blok roept dat ze bezig zijn met stille diplomatie voor Singh, maar het is al 35 jaar stil."

Het ministerie stelt verder dat er geen ruimte is om over te gaan op humanitaire overwegingen, omdat er geen binding is met Nederland. "Singh is gewoon een humanitair geval", reageert Imamkhan. "Hij is 73 jaar, verblijft al 35 jaar in detentie en heeft gezondheidsklachten."

"Bovendien woont zijn hele familie in Nederland, voor de Amerikanen is dat wél een belangrijke grond voor overplaatsing. Heeft Buitenlandse Zaken wel gelobbyd om Singh op humanitaire gronden naar Nederland te halen?"