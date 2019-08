'Coalitie werkt aan miljardenfonds voor economische groei'

De coalitie denkt na over het oprichten van een fonds van miljarden euro's dat de economische groei op de lange termijn moet waarborgen. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Volgens de krant wordt op het Binnenhof over een bedrag van maximaal 50 miljard euro gesproken, dat op de kapitaalmarkt moet worden geleend. Dat is op dit zeer voordelig: de rente is negatief zodat de staat aan het lenen van geld verdient.

Het idee voor het fonds zou afkomstig zijn van minister Hoekstra van Financiën. Met het geld kunnen bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur, wetenschappelijk onderzoek en kunstmatige intelligentie worden betaald.

Volgens de krant is het plan de afgelopen week drie keer besproken: maandag in een regulier coalitieoverleg, dinsdag bij de heisessie van het kabinet in Oisterwijk en opnieuw gisteravond in een coalitieoverleg. Als het allemaal doorgaat moet het plan op Prinsjesdag worden gepresenteerd.