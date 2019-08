Politieke crisis Italië: premier Conte stapt op, regering valt

De Italiaanse premier Conte dient zijn ontslag in. Dat heeft hij laten weten in de Senaat, waar hij de Italiaanse vicepremier Salvini ervan beschuldigde dat die zijn eigen belang voor dat van de regering liet gaan. Daarmee is er een einde gekomen aan de coalitieregering van de rechts-populistische Lega en de Vijfsterrenbeweging.

Conte sprak vanmiddag in de Italiaanse Senaat over de politieke crisis in Italië. Die ontstond nadat vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Salvini het vertrouwen had opgezegd in de regering, in de hoop nieuwe verkiezingen af te dwingen.

"Salvini heeft laten zien dat hij alleen zijn eigen belang najaagt, en dat van zijn partij", zei Conte in de Senaat, met Salvini vlak naast hem. "Zijn beslissingen vormen serieuze risico's voor dit land."

'Doorregeren zonder verkiezingen'

"Wat hierna gebeurt, is iets wat de president moet beslissen", zegt correspondent Mustafa Marghadi in het radioprogramma Nieuws en Co.. Volgens hem is de voortzetting van het kabinet met het ontslag van Conte definitief van tafel.

"Dan blijven er nog een paar opties over: snelle verkiezingen of een zakenkabinet zodat er pas in de lente verkiezingen komen", gaat Marghadi verder. "Of, en dat zou de meest verrassende zijn, maar misschien wel de meest logische: er komt een nieuwe regering zonder verkiezingen. Dat zou dan de Vijfsterrenbeweging zijn en een oppositiepartij, de socialisten van de Democratische Partij."

Salvini: ik zou alles opnieuw doen

Na de aankondiging van Conte reageerde Salvini in de Senaat, op verzoek van de voorzitter niet meer vanaf de regeringsbankjes. Sprekend vanuit het vak van Lega herhaalde Salvini de verwijten van Conte aan zijn adres. "Ik zou alles wat ik heb gedaan, opnieuw doen", merkte hij daarbij op. Ook noemde hij zichzelf bij herhaling "een vrij man" en zei hij dat hij nieuwe verkiezingen wil.

Wel zei Salvini nog bereid te zijn om begrotingsplannen voor 2020 goed te keuren en voorafgaand aan nieuwe verkiezingen voor een parlementshervorming te stemmen. "Wil je het aantal parlementariërs terugbrengen en dan stemmen? Wij zijn er klaar voor. En als je dan een gedurfde begroting wil presenteren, zijn we daar ook klaar voor."