Hoekstra: Nederlandse economie nog behoorlijk solide

Hoewel het wereldwijd minder goed gaat met de economie, ziet minister Hoekstra van Financiën geen reden "om onszelf nu al in de put te praten". "Het gaat in Nederland minder goed dan de afgelopen paar jaar, maar het ziet er voor volgend jaar nog behoorlijk solide uit".

Hoekstra begint deze week optimistisch aan de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. "We gaan gewoon verder, ook met onze plannen op het gebied van investeringen en lastenverlichtingen."

"Het goede nieuws is dat de werkgelegenheid in Nederland nog steeds van een heel hoog niveau is. Dat betekent dat er veel mensen in Nederland zijn die vorig jaar of het jaar daarvoor nog sollicitatiebrieven zaten te schrijven, en die zijn nu gewoon aan het werk. Dus dat is heel positief."

Heidag

Na het zomerreces is het kabinet afgelopen vrijdag weer aan het werk gegaan. Vandaag zijn er coalitiebesprekingen met de fractieleiders van de vier regeringspartijen.

D66-fractievoorzitter Jetten is heel benieuwd "hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat iedereen in zijn portemonnee merkt dat het nog steeds goed gaat met de Nederlandse economie".

Morgen hebben de ministers en staatssecretarissen een zogenoemde heidag, in informele setting, in Oisterwijk. Woensdag staan de eerste echte begrotingsbesprekingen op het programma.

Op 2 september begint de Tweede Kamer weer. Ruim twee weken later, op 17 september, is het Prinsjesdag.