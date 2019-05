'Donkergroene' staatslening haalt met gemak 6 miljard euro op

De veiling van de eerste groene staatsobligaties is een daverend succes geworden. De Nederlandse staat heeft 5,9 miljard euro opgehaald voor de financiering van allerlei groene en duurzame projecten.

De vraag van beleggers en investeerders naar de lening was groot. In totaal tekenden beleggers in voor ruim 21 miljard euro, waarmee de lening bijna vier keer overtekend is. Er werd al gerekend op grote belangstelling.

"Ik ben er heel trots op", zegt minister Hoekstra van Financiën. "Er is zes miljard euro opgehaald, en voor meer dan 21 miljard interesse, en dat als eerste triple-A-land ter wereld."

Onder de kopers zijn Nederlandse pensioenfondsen, banken en specifieke groene beleggers. Zo heeft het pensioenfonds voor onderwijs en ambtenaren ABP voor 171 miljoen euro gekocht en pensioenfonds Zorg en Welzijn 82 miljoen euro.

Wereldtoer

Het Agentschap van de Generale Thesaurie, verantwoordelijk voor de uitgifte van staatsobligaties, is de voorbije maanden over de hele wereld de boer op geweest om de obligatie aan de man te brengen, vertelt schuldagent Elvira Eurlings. "We zijn in Amerika begonnen, in Nederland bij veel partijen op bezoek geweest, we zijn in Parijs en Londen en Scandinavië geweest en we zijn geëindigd in Duitsland."

Er werd voor meer dan 21 miljard euro ingetekend, toch neemt de staat genoegen met 6 miljard. "We leggen met deze obligatie een heel directe koppeling aan groene uitgaven die significant bijdragen en dan heb je opgeteld zo'n 6 miljard euro nodig", legt Eurlings uit. "De groene obligatie wordt de komende jaren nog groter gemaakt, tot zo'n 10 miljard euro, maar we willen de koppeling houden met de uitgaven die we belangrijk vinden."

Donkergroen

De overheid zal het geld de komende jaren gebruiken voor onder meer fietsparkeerplaatsen en treinverbindingen. Verder wordt geld gestoken in woningisolatie, de versterking van de Afsluitdijk en de aanleg van windmolenparken. "Het zijn projecten die niet ter discussie staan en evident donkergroen zijn", aldus minister Hoekstra.

Het is de eerste groene obligatie van de Nederlandse staat en bovendien de eerste van een overheid met een triple-A rating, de hoogst mogelijke kredietwaardigheid. Beleggers krijgen een half procent rente.