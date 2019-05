Eerste groene staatsobligatie moet 4 tot 6 miljard euro opbrengen

Het nadeel van de triple-A-status van Nederland is wel dat de rente en dus het rendement voor de beleggers bijzonder laag is. De staat is niet veel kwijt voor dat geld en de belegger verdient er niet zoveel aan.

Voor een gewone tienjarige staatslening geldt nu een rente van 0,1 procent, de groene obligatie zal daar maximaal een half procent bovenuit komen. Maar groen heeft de toekomst en dus zit er op termijn meer in het vat, zo denkt de markt. "Op langere termijn rendeert groen beter door bewuste beleggers met een lange adem", denkt Bos.

De groene staatsobligatie heeft een goedkeurend stempel gekregen van twee gerenommeerde instituten. Transparante rapportage en monitoring moeten ertoe leiden dat het geld ook echt in duurzaamheidsprojecten gestoken wordt en niet voor greenwashing of groene windowdressing, zegt Bos. "Voor de staat is het lastig om het niet of anders te gebruiken, maar we zullen continu monitoren wat er met het geld gebeurt en of de staat dus doet wat ze belooft."

Flink overtekend

De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar. De bedoeling is dat de de obligatie later heropend wordt en nieuw geld geleend kan worden, zodat de obligatie uiteindelijk zo'n 10 miljard euro groot is.

De verwachting is dat de groene obligatie flink overtekend zal worden, met andere woorden dat er meer vraag zal zijn dan er nu nodig is. Het heeft namelijk weinig zin om geld op te halen dat enkel op de plank ligt omdat er te weinig projecten zijn.

Volgens minister Hoekstra is uitgezocht dat er binnen de rijksbegroting tussen 3,5 en 5 miljard euro aan groene uitgaven zijn, zoals spoorinfrastructuur, energiebesparing, ontwikkeling van duurzame energie en dijkversterkingen en waterwerken.