'De vaart gaat eruit': verwachte groei slechts 1,4 procent

De economie in Nederland groeit volgend jaar met 1,4 procent, dat is 0,4 procent minder dan in 2019. De werkloosheid bereikt dit jaar zijn laagste punt, en blijft in 2020 nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich positief door de stijging van de lonen en in iets mindere mate door beleidsmaatregelen.

De cijfers komen uit de augustusraming 2020 van het Centraal Planbureau. Deze raming is belangrijk voor het kabinet voor de afrondende besluitvorming over de begroting 2020.