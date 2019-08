Drie pas gekozen Turkse burgemeesters uit ambt gezet door AK-partij

De Turkse regering heeft drie burgemeesters in steden in het zuidoosten van Turkije uit hun ambt gezet, omdat ze zouden samenwerken met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Het gaat om de burgemeesters van Mardin, Van en Diyarbakir, waar relatief veel Koerden wonen.

De drie worden vervangen door een waarnemend burgemeester van de regeringspartij AKP. "Die waarnemer blijft doorgaans zitten tot de volgende verkiezingen," zegt correspondent Lucas Waagmeester. De burgemeesters, alle drie van de overwegend Koerdische HDP, werden vier maanden geleden gekozen.

Het is niet duidelijk hoe serieus de aanklachten zijn. "Dat wil iedereen wel weten, want bewijs wordt er niet bij geleverd", vertelt Waagmeester. "Deze mensen worden op een maandagochtend uit het gemeentehuis gezet vanwege terreur, een mogelijkheid om zich te verweren krijgen ze vooralsnog niet."

Rustiger vaarwater

De correspondent heeft dit al eerder zien gebeuren. "De afgelopen jaren ging het vaak zo, met al meer dan honderd andere Koerdische gekozen politici. Ze mogen gewoon meedoen aan verkiezingen, maar als ze winnen zijn ze plotseling terroristen."

Op die manier heeft de partij van Erdogan het bestuur in het gebied grotendeels overgenomen, schetst Waagmeester. "Er wordt steeds gespeculeerd dat dit conflict een keer in rustiger vaarwater moet komen en er misschien weer gepraat gaat worden over vrede. Maar dit wijst erop dat de regering de oplossing voorlopig niet ziet in het democratisch proces."