Wekdienst 15/8: Indië-herdenking en halve eeuw geleden begon Woodstock

In de dierentuin van Berlijn broedt een bijzonder paar vogels op een ei. Het gaat om twee koningspinguïn-mannetjes die samen een ei hebben "geadopteerd", schrijven Amerikaanse media. Het ei was verlaten door de moeder en het homostelletje wist daar wel raad mee. "We legden het ei voor een van hen, en die wist precies wat-ie moest doen", zegt een woordvoerder. Als alles meezit, worden de twee pinguïns in september vader.