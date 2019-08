Nederlander zwaargewond na val in Oostenrijkse Alpen

In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlander zwaargewond geraakt na een val. Gevreesd wordt dat de 67-jarige man verlamd is geraakt, melden Oostenrijkse media.

Het ongeluk gebeurde gistermiddag toen de man met zijn vrouw een wandeling maakte in de buurt van de stad Bludenz, in het westen van Oostenrijk. Hij viel 15 meter naar beneden in een gebied met veel rotsen.

Een arts die toevallig in de buurt was verleende eerste hulp. Een helikopter vervoerde de Nederlander vervolgens naar een ziekenhuis in Feldkirch.